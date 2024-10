Stand: 11.10.2024 11:49 Uhr Schweigeminute für verstorbenen Burdenski beim Spiel der Werder-Frauen

Zu Ehren des am Mittwoch unerwartet verstorbenen Dieter Burdenski wird es in den kommenden Tagen verschiedene Möglichkeiten geben, Abschied zu nehmen. Das gab der Fußball-Bundesligist Werder Bremen in einer Mitteilung bekannt. Vor Spielbeginn des Heimspiels des Frauen-Teams am Sonnabend gegen Bayer 04 Leverkusen (14 Uhr) wird es im Weserstadion eine Schweigeminute zu Ehren des Bremer Bundesliga-Rekordspielers geben, das Team wird mit Trauerflor auflaufen. Zudem werde es ein Kondolenzbuch geben, in das sich Fans eintragen können. | 11.10.2024 11:49