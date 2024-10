Dieter Burdenski ist tot - Werder-Rekordspieler mit 73 Jahren gestorben

Stand: 09.10.2024 20:53 Uhr

Werders Ehrenspielführer und Rekord-Bundesligaspieler Dieter Burdenski ist am Mittwoch im Alter von 73 Jahren in Bremen verstorben. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Abend mit.