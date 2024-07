Stand: 18.07.2024 14:08 Uhr Schröder holt sich Fahnenträger-Tipps von Nowitzki

Fahnenträger-Kandidat Dennis Schröder hat sich vor den Olympischen Spielen in Paris auch mit dem früheren Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ausgetauscht. "Er hat gesagt, dass es eine der größten Sachen war, die er je gemacht", sagte der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft bei einer Pressekonferenz in Berlin: "Dirk hat nur Positives erzählt. Er meinte: Es wird dein Leben verändern." Der gebürtige Braunschweiger Schröder ist einer von drei deutschen Kandidaten für die Rolle des Fahnenträgers. Ob Schröder, Tennisprofi Alexander Zverev oder Sportschütze Christian Reitz den Job übernehmen, wird am kommenden Donnerstag verkündet. | 18.07.2024 14:06