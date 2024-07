Dennis Schröder bei deutschem Testspiel gegen Frankreich gewürgt Stand: 06.07.2024 18:05 Uhr Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ist beim ersten deutschen Testspiel in der Olympia-Vorbereitung gegen Frankreich gewürgt worden. Sein Gegenspieler Evan Fournier packte den 30 Jahre alten Aufbauspieler am Sonnabend in Köln mit beiden Händen am Hals und sorgte damit für Tumulte.

Auslöser der Szene bei der 66:90-Niederlage war ein hartes Foul. Schröder versuchte sich nach der Aktion loszureißen und auf Fournier loszugehen, wurde aber von den eigenen Mitspielern zurückgehalten.

Unsportliches Foul gegen Schröder, Fournier disqualifiziert

Als sich die ersten Emotionen beim Stand von 23:41 aus deutscher Sicht beruhigt hatten, sprachen die beiden NBA-Spieler Schröder und Fournier noch einmal kurz miteinander. Gegen den gebürtigen Braunschweiger wurde ein unsportliches Foul verhängt. Fournier bekam ein disqualifizierendes Foul und musste das Parkett vor 18.500 Zuschauern vorzeitig verlassen.

Weitere Informationen Dennis Schröder gibt private Einblicke: "Danach war die Liebe da" Der Basketball-Star hat Anerkennung, aber auch Anfeindungen erlebt und einen besonderen Olympia-Traum. Seiner Heimatstadt Braunschweig macht er ein Versprechen. mehr

Schröder erzielte 23 Punkte. Es war knapp zehn Monate nach dem WM-Titel von Manila sein erster Einsatz im Nationalteam.

Theis und die Wagner-Brüder nicht im Einsatz

Die NBA-Profis Franz Wagner, Moritz Wagner und Daniel Theis spielten erst gar nicht mit. Darüber informierte der Deutsche Basketball-Bund (DBB) kurz vor Spielbeginn. Grund ist die Vertragssituation der drei Profis, die in der NBA noch keinen neuen Kontrakt unterzeichnen konnten. Daraus entstehen Schwierigkeiten mit der Versicherung. Zumindest die Wagner-Brüder Franz und Moritz, die sich mit den Orlando Magic bereits auf einen neuen Vertrag geeinigt haben, sollen am Montag beim erneuten Duell mit den Franzosen in Montpellier (21 Uhr) dabei sein.

Frankreich wurde von seinen beiden Riesen Victor Wembanyama (2,23 Meter) und Rudy Gobert (2,16 Meter) angeführt. Wembanyama, der Olympia-Gold als klares Ziel ausgegeben hat, erzielte 25 Punkte. Gobert kam auf 13 Zähler. Beide Teams zählen hinter Topfavorit USA zu den Medaillenkandidaten bei Olympia.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tennis