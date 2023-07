Stand: 23.07.2023 18:32 Uhr Schlüsselbeinbruch: Owomoyela bei Legendenspiel nur Zuschauer

Der frühere Fußballprofi und Nationalspieler Patrick Owomoyela hat seine aktive Teilnahme beim Legendenspiel in München am Sonntag wegen eines Unfalls absagen müssen. Dem gebürtigen Hamburger, der auch beim VfL Osnabrück, Werder Bremen und dem HSV II spielte, blieb nur die Rolle des Zuschauers mit schmerzverzerrtem Gesicht und Schulterschlinge. Der 43-Jährige ist in der vergangenen Woche mit einem Mountainbike in den Bergen zu Fall gekommen und hat sich dabei das Schlüsselbein gebrochen. | 23.07.2023 18:28