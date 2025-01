Stand: 11.01.2025 19:33 Uhr Schach: Carlsen führt St. Pauli zum ersten Bundesliga-Sieg

Schach-Star Magnus Carlsen hat seine erste Partie für den FC St. Pauli in der Bundesliga gewonnen. Der 34 Jahre alte Weltranglistenerste aus Norwegen steuerte einen Punkt zum 5,5:2,5-Erfolg der Hamburger gegen die SG Solingen bei. "Die Mannschaft ist nicht gut in die Saison gestartet. Ich bin glücklich, dass ich heute helfen konnte", sagte Carlsen, der im Kapuzenpullover mit dem St.-Pauli-Emblem gespielt hatte, nach dem ersten Sieg der Hanseaten in der laufenden Spielzeit. | 11.01.2025 19:19