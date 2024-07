Stand: 20.07.2024 16:53 Uhr Saisonvorbereitung: VfL Wolfsburg und Werder Bremen verlieren

Die Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg und Werder Bremen haben am Sonnabend ihre Testspiele verloren. Beim RSC Anderlecht in Brüssel verlor das "Wölfe"-Team von Trainer Ralph Hasenhüttl mit 1:2 (1:0). Neuzugang Mohamed Amoura hatte die "Wölfe" mit 1:0 in Führung geschossen. Nach der Pause drehten die Belgier dann aber auf und somit das Spiel. Die Bremer unterlagen gegen den italienischen Erstligist US Lecce mit 0:3 (0:2). Für den VfL und Werder war's im zweiten Test die erste Niederlage. Sommerfahrplan | 20.07.2022 16:53