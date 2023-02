Stand: 19.02.2023 14:45 Uhr SV Meppen: Spielberechtigung für Soares ist da

Lange musste Fußball-Drittligist SV Meppen auf die Spielgenehmigung für Neuzugang Bruno Soares warten, nun liegt sie vor. Weil der Brasilianer aber dafür nach Spanien reisen musste und erst am Freitag zurückgekehrt war, fehlte er noch beim 1:3 der Emsländer am Sonnabend in Mannheim. "Den Stress wollten wir jetzt nicht haben. Das war uns zu wild", sagte SVM-Coach Stefan Krämer. Soares wird aller Voraussicht nach am 25. Februar beim Auswärtsspiel in Duisburg sein Debüt feiern. | 19.02.2023 14:44