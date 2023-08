Stand: 21.08.2023 12:25 Uhr SV Meppen: Alipour Nachfolger von Middendorp

Der SV Meppen hat einen Nachfolger für den in der vergangenen Woche überraschend zurückgetretenen Trainer Ernst Middendorp gefunden. Adrian Alipour soll den Neuaufbau bei den Emsländern nach dem Abstieg in die Fußball-Regionalliga fortsetzen, teilte der Club mit. Der 44-Jährige war zuletzt bis zum Sommer beim Südwest-Regionalligisten TuS Rot-Weiß Koblenz tätig. "Adrian ist in unseren Augen in dieser Situation die perfekte Lösung für unser junges Team", sagte Meppens Sport-Vorstand Heiner Beckmann. | 21.08.2023 12:24