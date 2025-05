Stand: 12.05.2025 15:48 Uhr Routinier Kocer verlässt Greifswalder FC nach drei Jahren

Routinier Guido Kocer kehrt dem Fußball-Regionalligisten Greifswalder FC nach dem Saisonende den Rücken. Das teilten die Vorpommern am Montag mit, ohne das Ziel des 36 Jahre alten Ex-Profis zu nennen. Der Offensivspieler, der in seiner Karriere unter anderem für den FC Hansa Rostock, FC Erzegbirge Aue und den türkischen Club Samsunspor gespielt hat, war vor drei Jahren von Bandirmaspor zum GFC gewechselt. In der vergangenen Saison verpasste Kocer mit den Norddeutschen als Vizemeister nur ganz knapp den Drittliga-Aufstieg. | 12.05.2025 15:47