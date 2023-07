Stand: 23.07.2023 18:18 Uhr Rothenbaum: Hamburgerin Korpatsch eine Runde weiter

Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier am Hamburger Rothenbaum das Achtelfinale erreicht. In der ersten Runde setzte sich die Lokalmatadorin gegen die Argentinierin Maria Carle mit 3:6, 6:2, 6:1 durch. Nach Startschwierigkeiten im ersten Satz fand die 28-Jährige besser ins Spiel und gewann die Sätze zwei und drei souverän. Im Achtelfinale wartet entweder die an Nummer vier gesetzte Italienerin Jasmine Paolini oder eine noch nicht feststehende Qualifikantin. | 23.07.2023 18:14