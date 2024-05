Stand: 13.05.2024 13:56 Uhr Rostocker Dankert pfeift das DFB-Pokalfinale

Schiedsrichter Bastian Dankert wird das 81. Finale im DFB-Pokal zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern leiten. "Ich bin sehr froh, dass ich am 25. Mai in Berlin auf dem Feld sein darf", sagte der 43 Jahre alte Rostocker beim offiziellen Pokal-Handover im Wappensaal des Berliner Rathauses. Dankert pfeift seit 2012 Spiele in der Fußball-Bundesliga, zwei Jahre später stieg er zum FIFA-Referee auf. Bei der Europameisterschaft vertritt der Sportwissenschaftler den Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Videoassistent. | 13.05.2024 13:56