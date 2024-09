Stand: 12.09.2024 17:26 Uhr Regionalligist VfB Oldenburg holt Aufstiegstrainer Fossi zurück

Fußball-Regionalligist VfB Oldenburg hat seinen ehemaligen Aufstiegstrainer Dario Fossi nach anderthalb Jahren zurückgeholt. Nach dem Fehlstart in die neue Saison machte der frühere Zweitligist den 43 Jahre alten Fußballlehrer am Donnerstag zum Nachfolger seines Nachfolgers Fuat Kilic. Fossi führte die Niedersachsen 2022 zum Aufstieg in die Dritte Liga. Im März 2023 wurde er durch Kilic ersetzt, der den sofortigen Wiederabstieg aber auch nicht mehr verhindern konnte. In der neuen Saison hat der VfB bislang nur ein Spiel gewonnen und steht nach acht Spieltagen auf Platz 16 der Regionalliga Nord. | 12.09.2024 17:26