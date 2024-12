Stand: 10.12.2024 15:04 Uhr Regionalliga Nordost: Vereine kritisieren Spielansetzungen

Zwölf Clubs der Regionalliga Nordost um den Greifswalder FC haben sich in einem Positionspapier an den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) gewandt und Änderungen mit Blick auf die Spielansetzungen gefordert. "Die Vereine sehen sich mit zunehmenden Herausforderungen konfrontiert, die durch die aktuelle Handhabung der Spielansetzungen und die starke Einflussnahme des Medienvertreters entstehen", teilte der Chemnitzer FC als eines der unterzeichnenden Teams auf seiner Internetseite mit. Gefordert wird unter anderem, dass Begegnungen am Wochenende grundsätzlich um 14 Uhr angesetzt werden und Partien in der Woche nicht vor 19 Uhr beginnen. Als Gründe werden die Berufstätigkeit vieler Spieler, aber auch die Mobilisierung des Publikums angeführt. | 10.12.2024 15:03