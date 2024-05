Stand: 12.05.2024 15:37 Uhr Regionalliga Nordost: Greifswald kann Cottbus-Patzer nicht nutzen

Der Greifswalder FC hat am 33. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost die große Chance vergeben, Energie Cottbus von der Tabellenspitze zu verdrängen. Die Vorpommern hätten mit einem Sieg bei der VSG Altglienicke an den Lausitzern (spielten nur 3:3 gegen Luckenwalde) aufgrund der besseren Tordifferenz vorbeiziehen können. Doch das Team von Coach Lars Fuchs verlor bei den Berlinern mit 2:5 (0:2). Am letzten Spieltag am kommenden Sonntag muss der GFC nun Meuselwitz bezwingen und darauf hoffen, dass Cottbus bei der U23 von Hertha BSC verliert. In diesem Fall wäre Greifswald Meister und damit Aufsteiger in die Dritte Liga. Ergebnisse und Tabelle | 12.05.2024 15:37