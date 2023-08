Stand: 11.08.2023 22:40 Uhr Regionalliga Nord: VfB Oldenburg verliert beim TSV Havelse

In der Fußball-Regionalliga Nord hat Aufstiegsfavorit VfB Oldenburg mit dem 0:2 (0:2) in Havelse die erste Saisonniederlage kassiert. Für den TSV trafen Julius Langfeld und Torben Engelking binnen zwei Minuten. Die zweite Mannschaft von Holstein Kiel gewann bei Weiche Flensburg mit 3:2 (1:2). Etienne Sohn gelangen zwei späte Treffer (88. und 90.+5) zum Sieg. Die U23 von Hannover 96 feierte ebenfalls einen Auswärtssieg. In einem turbulenten Spiel bezwangen die Niedersachsen Kilia Kiel mit 5:3 (2:1). Das Spiel von Spitzenreiter Teutonia Ottensen beim Zweiten Eintracht Norderstedt findet aufgrund des DFB-Pokalspiels von Teutonia gegen Bayer Leverkusen erst am 6. September statt. | 11.08.2023 22:40