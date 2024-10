Stand: 29.10.2024 20:59 Uhr Regionalliga Nord: VfB Lübeck siegt bei St. Paulis U23

Der VfB Lübeck bleibt in der Fußball-Regionalliga Nord in der Erfolgsspur. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am Dienstagabend das Nachholspiel bei der U23 des Bundesligisten FC St. Pauli mit 3:1 (1:0) und sind nun seit fünf Partien ungeschlagen. Manuel Farrona Pulido (20.), Herdi Bukusu (73.) und Felix Drinkuth (77.) waren für den VfB erfolgreich, Isma Baraze Adam traf für den Kiezclub (90.+1). Ergebnisse und Tabelle | 29.10.2024 20:59