Stand: 07.12.2024 19:08 Uhr Regionalliga Nord: SV Drochtersen/Assel patzt zu Hause

Die SV Drochtersen/Assel hat im Kampf um die Meisterschaft in der Fußball-Regionalliga Nord einen kräftigen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen den SSV Jeddeloh II unterlag der Tabellenzweite mit 0:1. Spitzenreiter TSV Havelse könnte sich am Sonntag mit einem Sieg bei Holstein Kiel II auf zehn Punkte absetzen. Die U21 des Hamburger SV drehte dank eines Doppelpacks von Omar Sillah gegen Eintracht Norderstedt das Spiel und siegte mit 2:1 (1:1). Dane Kummerfeld hatte die Norderstedter in Führung gebracht. Die Hamburger zogen in der Tabelle als Fünfter mit Kickers Emden gleich, weil die Niedersachsen ihr Spiel bei Werder Bremen II mit 2:3 (2:1) verloren. Überblick | 07.12.2024 19:08