Stand: 07.12.2024 14:08 Uhr Regionalliga Nord: HSV II ringt Norderstedt nieder

Die U21 des Hamburger SV hat in der Fußball-Regionalliga Nord ihre Heimstärke untermauert. Dank eines Doppelpacks von Omar Sillah drehte der HSV gegen Eintracht Norderstedt das Spiel und siegte mit 2:1 (1:1). Dane Kummerfeld hatte die Norderstedter früh mit 1:0 in Führung gebracht. Während am Volksparkstadionm gespielt werden konnte, fallen an diesem Spieltag insgesamt fünf Partien wegen des Wetters aus. Überblick | 07.12.2024 14:03