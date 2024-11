Stand: 16.11.2024 15:14 Uhr Regionalliga Nord: HSV II, Meppen und Drochtersen/Assel feiern Siege

Der Hamburger SV II hat in der Regionalliga Nord einen Heimsieg gefeiert. Die zweite Vertretung des Fußball-Zweitligisten bezwang am Sonnabend den SSV Jeddeloh II mit 2:0 (2:0). Nilavan Prabakaran (18.) und Daouda Beleme (29.) trafen für die Hamburger. Bereits am Freitagabend hatte der SV Meppen die Kickers aus Emden 2:0 (2:0) bezwungen und der SV Drochtersen/Assel SC Weiche Flensburg 08 3:0 (2:0) geschlagen. Ergebnisse/Tabelle | 16.11.2024 15:11

