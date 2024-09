Stand: 22.09.2024 15:27 Uhr Regionalliga Nord: Erster Punktverlust für Tabellenführer Havelse

Der TSV Havlese hat am zehnten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord den ersten Punktverlust hinnehmen müssen. Der Tabellenführer kam am Sonntagnachmittag beim VfB Lübeck nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Bitter für die Garbsener: Sie führten im Stadion auf der Lohmühle bis in die dritte Minute der Nachspielzeit mit 2:1, bevor John Posselt der Ausgleichstreffer gelang. Derweil feierte die U21 des HSV ihren zweiten Saisonsieg. Die Hamburger bezwangen den VfB Oldenburg mit 5:0 (4:0). Ergebnisse und Tabelle | 22.09.2022 15:27