Stand: 03.10.2023 12:39 Uhr Regionalliga Nord: Eintracht Norderstedt stellt Trainer Smith frei

Fußball-Regionalligist Eintracht Norderstedt hat sich von seinem Trainer getrennt. Wie der Club bereits am Montag mitteilte, ist Olufemi Smith ab sofort von seinen Aufgaben entbunden. Der bisherige Co-Trainer Max Krause tritt die Nachfolge an. Am Sonntag hatte Norderstedt eine 0:5-Niederlage beim Eimsbütteler TV kassiert. In der Tabelle rangiert die Eintracht mit 16 Punkten auf Rang sechs. Regionalliga Nord | 03.10.2023 12:02