Stand: 20.08.2023 17:40 Uhr Regionalliga Nord: ETV Hamburg kassiert nächste Niederlage

Für Aufsteiger ETV Hamburg gab es auch am vierten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nord nichts zu holen. Die Eimsbütteler unterlagen am Sonntag zu Hause Phönix Lübeck mit 0:3 (0:2). Blau-Weiß Lohne gewann mit 1:0 (0:0) beim FC St. Pauli II und hat damit in seinem dritten Spiel den dritten Sieg gefeiert. Der Bremer SV und der SC Weiche Flensburg 08 trennten sich mit 0:0. | 20.08.2023 17:40