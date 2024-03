Stand: 30.03.2024 18:07 Uhr Regionalliga: Hansa Rostock II verliert, Havelse siegt in Oldenburg

Der TSV Havelse hat in der Regionalliga Nord mit 2:1 (1:0) beim VfB Oldenburg gewonnen. Den Siegtreffer erzielte Yannick Jaeschke in der 2. Minute der Nachspielzeit. In der Regionalliga Nordost kassierte der FC Hansa Rostock II eine weitere Niederlage kassiert. Das Schlusslicht unterlag am Sonnabend zu Hause dem FC Carl Zeiss Jena mit 1:3 (0:1). | 30.03.2024 18:05