Stand: 28.04.2024 16:32 Uhr Regionalliga: Greifswald und Phönix Lübeck bleiben oben dran

Der Greifswalder FC bleibt in der Fußball-Regionalliga Nordost Tabellenführer Energie Cottbus auf den Fersen. Sofian Benyamina sicherte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte den 1:0 (1:0)-Erfolg beim Berliner AK 07. Greifswald hat drei Spieltage vor dem Saisonende als Zweiter zwei Punkte Rückstand auf Cottbus. In der Regionalliga Nord setzte sich Phönix Lübeck 3:2 (0:2) bei Teutonia Ottensen durch und hat (bei einem Spiel weniger) fünf Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Hannover 96 II. | 28.04.2024 16:32