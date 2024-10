Stand: 20.10.2024 17:24 Uhr Regionalliga: Greifswald und Drochtersen/Assel verlieren

Der Greifswalder FC bleibt in der Fußball-Regionalliga Nordost im Mittelmaß der Tabelle stecken. Am zwölften Spieltag unterlagen die Norddeutschen zu Hause Rot-Weiß Erfurt mit 1:2 (1:2). In der Regionalliga Nord musste sich der Tabellenzweite SV Drochtersen/Assel beim Aufsteiger SV Todesfelde mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Zudem verlor Phönix Lübeck gegen Eintracht Norderstedt mit 0:1 (0:1), und der FC St. Pauli II spielte 2:2 (2:2) gegen den SC Weiche Flensburg. | 20.10.2024 17:22