Stand: 10.06.2024 12:01 Uhr Real-Trainer Ancelotti hofft, dass Kroos doch weitermacht

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat die Hoffnungen auf eine Rückkehr von Toni Kroos, der angekündigt hat, nach der EM seine Karriere zu beenden, in sein Team nicht aufgegeben. "Ich sagte ihm, wenn er im Herbst noch einmal darüber nachdenken müsste, rufe einfach an und wir fangen wieder von vorne an", sagte der Coach der Madrilenen der Zeitung "Il Giornale". Die Tür bei Real sei für den deutschen Nationalspieler immer geöffnet. Ancelotti war 2014-2015 und seit 2021 Trainer von Kroos in Madrid.| 10.06.2024 12:02