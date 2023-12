Stand: 13.12.2023 13:55 Uhr Rassistische Witze bei Werder-Spiel? Wiese-Verfahren geht weiter

Das Verfahren um mutmaßliche rassistische Äußerungen des früheren Fußball-Nationaltorhüters Tim Wiese geht in die nächste Runde. Am 29. Januar wird es am Landgericht Bremen weiter um die Frage gehen, ob sich der ehemalige Spieler des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen bei einem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen Mitte März rassistisch über eine Servicekraft geäußert hat. Den Termin bestätigte ein Sprecher des Gerichts am Mittwoch. | 13.12.2023 13:55