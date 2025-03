Stand: 26.03.2025 20:14 Uhr RL Nordost: Greifswalder FC nur 0:0 gegen Chemie Leipzig

Der Greifswalder FC ist in der Fußball-Regionalliga Nordost in einer Nachholpartie vom 23. Spieltag zu Hause nicht über ein Remis hinausgekommen. Die Norddeutschen mussten sich am Mittwochabend gegen Chemie Leipzig mit einem 0:0 begnügen. Ergebnisse und Tabelle | 26.03.2025 20:12