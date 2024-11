Stand: 02.11.2024 15:04 Uhr RL Nord: SV Drochtersen/Assel rettet beim HSV II einen Punkt

Die SV Drochtersen/Assel hat es am letzten Hinrundenspieltag der Fußball-Regionalliga Nord zwar verpasst, den Druck auf Spitzenreiter TSV Havelse zu erhöhen, aber zumindest konnte sie einen Punkt retten. Der Tabellenzweite kam am Sonnabend beim Hamburger SV II durch ein spätes Ausgleichstor von Tjorve Mohr (90.+3) zu einem 1:1 (0:0). Anssi Suhonen hatte die "Rothosen" per Foulelfmeter in Führung gebracht. Havelse gastiert heute Abend (18 Uhr) beim VfB Oldenburg. Ergebnisse und Tabelle | 02.11.2024 14:55