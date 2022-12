Stand: 03.12.2022 15:24 Uhr RL Nord: HSV II und Hannover 96 II mit Heimsiegen

Einen Tag nach dem 6:0-Erfolg von Spitzenreiter VfB Lübeck in Emden haben am Sonnabend in der Fußball-Regionalliga Nord die Verfolger nachgezogen. Der Tabellenzweite Hamburger SV II siegte zu Hause mit 2:1 (0:1) gegen den TSV Havelse, Hannover 96 II setzte sich mit 3:1 (2:1) gegen den BSV Rehden durch. Ergebnisse und Tabelle | 03.12.2022 15:24