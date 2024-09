Stand: 27.09.2024 23:00 Uhr RL Nord: Drochtersen/Assel und Lohne rücken an Emden heran

Die SV Drochtersen-Assel hat das Topspiel in der Fußball-Regionalliga Nord bei Kickers Emden mit 1:0 (1:0) für sich entschieden. Moritz Göttel schoss das Tor des Abends und sein Team damit in der Tabelle in die Verfolgergruppe hinter dem souveränen Tabellenführer TSV Havelse. Weil zudem Blau-Weiß Lohne 3:1 (2:0) gegen Weiche Flensburg gewann, liegt zwischen den zweitplatzierten Kickers und Lohne auf Rang fünf nur noch ein Punkt. Überblick | 27.09.2024 23:00