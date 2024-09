Stand: 26.09.2024 08:35 Uhr Pyro: Bremens Innensenator Mäurer will Punktabzüge für Clubs

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hat vor dem Spitzentreffen der Bundesländer mit DFB und DFL ein härteres Vorgehen bei Pyro-Vergehen vorgeschlagen. Der SPD-Politiker regte im Gespräch mit der "Deichstube" an, nicht mehr Geldstrafen auszusprechen, sondern künftig die Vereine mit Punktabzügen für Fehlverhalten ihrer Fans zu bestrafen. Auf diese Weise "träfe man einerseits die Vereine in deutlich empfindlicherer Art und Weise und könnte diese dadurch zu konsequenteren Einlassdurchsuchungen bringen", führte Mäurer aus. Andererseits würde der Druck auf die Fans in den Kurven erhöht. | 26.09.2024 08:18