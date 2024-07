Stand: 11.07.2024 08:47 Uhr Public Viewing in Hamburg wegen Gewitters abgebrochen

Das Public Viewing des zweiten EM-Halbfinals (Niederlande - England 1:2) in der Hamburger Fanzone ist am Mittwochabend vom Veranstalter wegen eines sich anbahnenden Gewitters vorzeitig beendet worden. "Gegen 21.30 Uhr haben die rund 6.000 Besucher das Gelände am Heiligengeistfeld friedlich verlassen", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Die Wetterlage habe sich später jedoch als weniger dramatisch erwiesen als angekündigt. Während der Fußball-EM werden auf dem Heiligengeistfeld im Stadtteil St.Pauli EM-Partien auf Videoleinwänden gezeigt. | 11.07.2024 08:46