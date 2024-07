Stand: 24.07.2024 09:28 Uhr Popp mahnt vor Olympia-Start mit DFB-Frauen

Kapitänin Alexandra Popp ist bei den Olympia-Aussichten der deutschen Fußballerinnen hin- und hergerissen. "Grundsätzlich traue ich der Mannschaft alles zu", sagte die 33 Jahre alte Goldmedaillengewinnerin von 2016 vor der Auftaktpartie gegen Australien am Donnerstag (19 Uhr). Das WM-Debakel von 2023 und die Pleite in Island sind der Wolfsburgerin aber Warnung genug. Die 33-Jährige forderte, dass das Team von Beginn an dagegenhält - und mit Blick auf die weiteren Spiele gegen die USA und Sambia vor allem Konstanz. | 24.07.2022 09:28