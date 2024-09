Stand: 05.09.2024 12:22 Uhr Pokal: Wolfsburg gegen Dortmund live im Ersten

Der VfL Wolfsburg tritt am 29. Oktober um 20.45 Uhr in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund an. Das teilte der DFB am Donnerstag mit. Die Partie wird live im Ersten gezeigt. Zeitgleich gastiert Holstein Kiel beim 1. FC Köln. Zuvor (18 Uhr) spielt der FC St. Pauli bei RB Leipzig. Am Mittwoch (30. Oktober) gastiert um 18 Uhr der HSV beim SC Freiburg und Werder Bremen beim SC Paderborn. Alle Ansetzungen | 05.09.2024 12:21