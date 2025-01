Stand: 10.01.2025 22:07 Uhr Pinguins Bremerhaven siegen in München, Grizzlys Wolfsburg verlieren

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven haben das Verfolgerduell der Deutschen Eishockey Liga (DEL) beim EHC München mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gewonnen und ihren dritten Tabellenplatz damit untermauert. Cedric Schiemenz sorgte im Penaltyschießen für den Erfolg der Seehafenstädter. In der regulären Spielzeit hatte Jan Urbas die Gäste in Führung gebracht (34.), Taro Hirose glich für München aus (54.). Bei den Bremerhavener kam der Schwede Ludwig Byström nur wenige Stunden nach seiner Verpflichtung zum Einsatz. Den 30 Jahre alten Verteidiger hatten die Norddeutschen aus seiner Heimat von MoDo Hockey verpflichtet und damit auf ihre aktuell angespannte Personalsituation reagiert. Die Grizzlys Wolfsburg zogen derweil in ihrem Auswärtsduell bei den Kölner Haien mit 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen den Kürzeren. Ergebnisse und Tabelle DEL | 10.01.2025 22:06