Stand: 20.08.2023 20:01 Uhr Para Badminton: Wandschneider holt zwei EM-Titel

Para-Badminton-Spieler Thomas Wandschneider hat am Sonntag zwei Europameistertitel feiern können. Der 56-Jährige vom VfL Grasdorf siegte am Vormittag im Doppel mit Partner Rick Hellmann gegen das französische Duo Thomas Jakobs und David Toupe mit 2:0 (21:19, 21:18). Am Nachmittag gewann Wandschneider erneut gegen Toupe, im Einzelfinale der Startklasse WH1 lautete der Endstand 2:0 (21:15, 21;17) für den Niedersachsen. Hellmann wurde in der Klasse WH2 ebenfalls Einzel-Europameister, bezwang den Schweizer Luca Olgiati mit 2:1 (21:11, 15:21, 21:13) | 20.08.2023 20:00