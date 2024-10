Stand: 17.10.2024 21:15 Uhr Ovtcharov gewinnt erstes Spiel bei Tischtennis-EM

Dimitrij Ovcharov ist erfolgreich in die Tischtennis-Europameisterschaft in Linz gestartet. Der ehemalige Weltranglisten-Erste aus Hameln besiegte Ioannis Sgouropoulos aus Griechenland mit 4:1. "Die EM gehört zu den größten Turnieren", sagte der 36-Jährige, der zwei EM-Titel hat. Und weiter: "Ich habe mir vor ein paar Tagen noch einmal meinen Sieg gegen Wladi Samsonow 2013 in Wien angeschaut. Schöne Erinnerungen, jetzt sind wir wieder in Österreich - und ich hoffe, das ist ein gutes Omen." | 17.10.2024 21:04