Stand: 12.11.2024 14:24 Uhr Osnabrücks Zwarts für zwei Spiele gesperrt

Joel Zwarts, Stürmer von Fußball-Drittligist VfL Osnabrück, ist nach seiner Roten Karte bei der Heimniederlage gegen Dynamo Dresden (0:3) vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Sperre von zwei Partien verurteilt worden. Das gab der DFB am Dienstag bekannt. Zwarts war in der 74. Minute von Schiedsrichter Wolfgang Haslberger des Feldes verwiesen worden, nachdem sein Gegenspieler Lars Brünning zu Boden gegangen war. Zwar war nicht eindeutig zu erkennen, was vorgefallen sein soll, Haslberger aber schickte den Niederländer vom Platz. Für die Niedersachsen ist Zwarts' Sperre eine Schwächung im Abstiegskampf. | 12.11.2024 14:24