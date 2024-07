Stand: 04.07.2024 21:17 Uhr Olympia: Zverev spielt mit Siegemund im Tennis-Mixed-Turnier

Im Tennis-Mixed-Turnier der Olympischen Spiele in Paris werden der Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev und die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Laura Siegemund gemeinsam für Deutschland spielen. Das gab der Deutsche Tennis-Bund (DTB) am Donnerstagabend bekannt. Im Mixed-Wettbewerb treten 16 Teams aus 16 Ländern an. Siegemund und Zverev hatten Deutschland Anfang des Jahres in Australien zum erstem Triumph im United Cup geführt. Im Doppel vertreten die 36-Jährige und die Kielerin Angelique Kerber sowie Tatjana Maria mit Tamara Korpatsch Deutschland als zwei von 32 Teams im Wettbewerb. | 04.07.2024 21:15