Stand: 27.07.2024 13:10 Uhr Olympia: Rang sechs für Rostocker Synchronspringerin Müller

Wasserspringerin Jette Müller hat bei den Olympischen Spielen in Paris eine Medaille verpasst. Zusammen mit Lena Hentschel (Berlin) kam die Rostockerin im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett mit 288.69 Punkten lediglich auf Rang sechs. Gold ging an die Chinesinnen Chang Yani und Chen Yiwen (337,68 Punkte). "Ich war wirklich sehr nervös. Und wenn ich nervös bin, kann ich nicht richtig essen, nicht richtig schlafen." Aber am Ende habe sie es "gut überwunden bekommen", sagte Müller, die in der zweiten Olympiawoche am 7. August auch noch im Einzelwettbewerb antritt. | 27.07.2022 12:53