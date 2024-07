Stand: 28.07.2024 12:22 Uhr Olympia: Hockey-Frauen feiern Auftaktsieg gegen Japan

Die deutschen Hockey-Frauen sind bei den Olympischen Spielen erfolgreich ins Turnier gestartet. Die Mannschaft, von der mit sieben Spielerinnen der Großteil in Hamburg aktiv ist, bezwang Japan am Sonntag mit 2:0 (1:0). Charlotte Stapenhorst (12.) und Kapitänin Nike Lorenz (56.) sicherten Deutschland mit ihren Treffern jedoch die ersten drei Punkte des Turniers. Bereits am Montag (19.45 Uhr) wartet im nächsten Duell der Top-Favorit Niederlande. Mehr bei sportschau.de. | 28.07.2024 12:20