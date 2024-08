Stand: 03.08.2024 12:40 Uhr Olympia: Deutscher Rekordhalter Ansah scheidet nach 100-m-Vorlauf aus

Zäher Auftritt vom 9,99-Sekunden-Sprinter: Owen Ansah (Hamburg) ist bei den Olympischen Spielen bereits im Vorlauf ausgeschieden. Ansah, der in seinem Vorlauf neben Weltmeister Noah Lyles (USA) antrat, wirkte verkrampft, kam nicht über 10,22 Sekunden und Platz fünf in seinem Rennen hinaus. Das reichte nicht zum Weiterkommen für den neuen deutschen Rekordhalter. Bei den DM in Braunschweig war Ansah in 9,99 Sekunden als erster Deutscher unter der 10-Sekunden-Marke geblieben. | 03.08.2024 12:28