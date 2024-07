Stand: 01.07.2024 16:03 Uhr Offensivspieler Amenyido verlässt FC St. Pauli

Fußball-Bundesligist FC St. Pauli setzt in Zukunft nicht mehr auf Etienne Amenyido. Nach drei Jahren erhält der Offensivspieler keinen neuen Vertrag mehr beim Aufsteiger aus Hamburg. In seiner Mitteilung verwies der Verein auf das häufige Verletzungspech des 26-Jährigen, das ihn immer wieder zurückwarf. Insgesamt absolvierte Amenyido daher nur 51 Pflichtspiele für den Kiez-Club, erzielte sechs Tore und gab sechsmal den Assist. In der abgelaufenen Serie kam er auf 19 Zweitliga-Kurzeinsätze. Wechselbörse | 01.07.2024 15:56