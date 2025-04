Stand: 10.04.2025 13:09 Uhr Nummer eins nur Ersatz: Tennisdamen ohne Lys gegen die Niederlande

Das DTB-Team setzt in der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cups zunächst nicht auf die Hamburgerin Eva Lys, die nominelle Nummer eins im deutschen Frauentennis. Teamchef Rainer Schüttler nominierte etwas überraschend Tatjana Maria und Jule Niemeier für die Einzelpartien im Duell mit den Niederlanden am Donnerstag in Den Haag. Auch in einem möglicherweise entscheidenden Doppel kommt Lys, als Nummer 68 der Weltrangliste bestplatzierte Deutsche, wohl nicht zum Einsatz. | 10.04.2025 13:08