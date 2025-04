Stand: 10.04.2025 17:38 Uhr Deutsche Tennis-Damen verlieren ohne Lys gegen die Niederlande

Die deutschen Tennisspielerinnen stehen in der Qualifikation des Billie Jean King Cups durch eine Auftaktniederlage gegen die Niederlande vor dem Aus. Das Team von Kapitän Rainer Schüttler lag nach beiden Einzeln im Duell mit dem Gastgeber bereits uneinholbar mit 0:2 hinten. Zunächst verlor die Dortmunderin Jule Niemeier gegen die Weltranglisten-265. Eva Vedder in Den Haag mit 3:6, 1:6. Anschließend unterlag Tatjana Maria (Bad Saulgau) in Suzan Lamens mit 6:3, 3:6, 5:7. Schüttler hatte auf eine Nominierung der Hamburgerin Eva Lys für das Duell mit den Niederländerinnen verzichtet. Die deutsche Nummer eins feuerte mit einem dicken Schal um den Hals von der Tribüne aus an. | 10.04.2025 17:38