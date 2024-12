Stand: 27.12.2024 09:50 Uhr Nordprofis in der NBA: Hartenstein top, Theis flop

Die Oklahoma City Thunder um den in Niedersachsen aufgewachsenen Center Isaiah Hartenstein haben ihren Erfolgslauf in der NBA fortgesetzt. Durch ein 120:114 (53:61) bei den Indiana Pacers baute die Mannschaft ihre Serie auf neun Siege aus. Der 26-Jährige verbuchte gegen Indiana elf Punkte sowie 13 Rebounds, womit ihm in seinen vergangenen fünf Partien jeweils ein Double-Double gelang. Daniel Theis kassiert mit den New Orleans Pelicans hingegen die nächste Niederlage: Nach der 111:128 (43:61)-Niederlage gegen die Houston Rockets müssen die Pelicans seit acht Partien auf ein Erfolgserlebnis warten. Der Salzgitteraner erzielte für das aktuell schwächste Team der gesamten NBA zwei Punkte und fünf Rebounds. | 27.12.2024 09:50