(Nord-)Deutsche Sprintstaffel gewinnt in Rom EM-Bronze

Die deutsche 4x100-Meter-Staffel der Männer hat bei den Leichtathletik-Europameisterschaften Bronze geholt. Kevin Kranz (Frankfurt), Owen Ansah (Hamburg), Deniz Almas (Wolfsburg) und Lucas Ansah-Peprah (Hamburg) kamen nach 38,52 Sekunden ins Ziel. Gold holten am Mittwoch in Rom überlegen die Gastgeber aus Italien um Olympiasieger und Einzel-Europameister Marcell Jacobs in 37,82 Sekunden. Die Niederländer wurden Zweite in 38,46 Sekunden. Zwei Jahre nach dem Gewinn des Europameistertitels wurde die veränderte deutsche 4x100-Meter-Staffel der Frauen Fünfte.| 12.06.2024 23:13