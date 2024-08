Stand: 07.08.2024 21:43 Uhr Niedersachsenpokal: Osnabrück siegt in Meppen, Emden in Oldenburg

Titelfavorit VfL Osnabrück hat das Halbfinale des Fußball-Niedersachsenpokals im im Wettbewerbsstrang Dritte Liga/Regionalliga erreicht. Die "Lila-Weißen" setzten sich am Mittwochabend beim SV Meppen mit 1:0 (0:0) durch. Jannes Wulff traf in der Nachspielzeit (90.+3) für den Drittligisten. Ebenfalls in der Vorschlussrunde steht Regionalliga-Aufsteiger Kickers Emden. Die Ostfriesen gewannen beim Ligarivalen VfB Oldenburg mit 3:0 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden, nach der Verlängerung 3:3. Ergebnisse Niedersachsenpokal Dritte Liga/Regionalliga | 07.08.2024 21:42